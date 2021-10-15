Мэр Вологды объяснил выбор песни с матерным припевом для видео о ПДД в TikTok

Мэр Вологды Сергей Воропанов объяснил, что, когда выбирал песню для своего ролика о ПДД в "Тиктоке", руководствовался трендами соцсетей. В видео градоначальника о том, как правильно переходить дорогу, звучит музыкальная композиция с матерным припевом на иностранном языке.

"Решил поддержать полезный контент, поэтому сняли два ролика не тему безопасности при переходе дороги. Для нас это актуально, ведь сейчас активно работаем над снижением аварийности, плюс в городе заработал кикшеринг", — цитирует главу города РИА "Новости".

Губернатор добавил, что песня исполнителя Фредди Дредда Cha Cha стала трендом "Тиктока" — пользователи записывают под неё видео с полезным содержанием на тему безопасности, там "даже объясняется техника безопасности при работе со шлифовальной машинкой".

Как утверждает мэр Вологды, он старается делать полезный контент на всех платформах и подстраивает его под целевую аудиторию. Он также заявил, что "пользователи "Тиктока" положительно отреагировали на ролик".