На Российской энергетической неделе рассказали о работе ТЭК с молодёжью

Руководители Минэнерго, "Росмолодёжи", президентской платформы "Россия — страна возможностей" и 33 компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) встретились в рамках Молодёжного дня Международного форума "Российская энергетическая неделя". Они обсудили сотрудничество в рамках молодёжной политики ТЭК в 2022 году.

На круглом столе "ТЭК для молодёжи" крупнейшие работодатели представили планы по реализации молодёжной политики и проектов в 2022 году, а также сформировали форматы поддержки, координации и сотрудничества на следующий год. Кроме того, директор фонда "Надёжная смена" Артём Королёв рассказал о результатах исследования, посвящённого молодёжной политике, проведённого среди 44 компаний ТЭК.

"В 93% компаний есть молодёжные советы, которые занимаются физкультурно-оздоровительными, туристическими и культурно-массовыми мероприятиями, социальным волонтёрством, профориентацией и развитием молодёжи. В 64% компаний есть целевой набор студентов, а самые распространённые форматы работы с вузами — это партнёрство без отдельного финансирования: целевые программы, привлечение практикантов, совместные мероприятия; поддержка проектов и конкурсов президентской платформы "Россия — страна возможностей", — отметил Королёв.

Исследование показало, что компании чаще всего работают со школьниками через профильные группы и классы (23%) или проводят школьные олимпиады (21%). Также, согласно результатам исследования, 95% компаний продолжают работу с молодыми специалистами.