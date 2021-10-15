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На Российской энергетической неделе рассказали о работе ТЭК с молодёжью

Так, 93% компаний взаимодействуют со школьниками и студентами по линии профориентации, олимпиад и поступления в вузы.

15 октября, 18:30
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Руководители Минэнерго, "Росмолодёжи", президентской платформы "Россия — страна возможностей" и 33 компании топливно-энергетического комплекса (ТЭК) встретились в рамках Молодёжного дня Международного форума "Российская энергетическая неделя". Они обсудили сотрудничество в рамках молодёжной политики ТЭК в 2022 году.

На круглом столе "ТЭК для молодёжи" крупнейшие работодатели представили планы по реализации молодёжной политики и проектов в 2022 году, а также сформировали форматы поддержки, координации и сотрудничества на следующий год. Кроме того, директор фонда "Надёжная смена" Артём Королёв рассказал о результатах исследования, посвящённого молодёжной политике, проведённого среди 44 компаний ТЭК.

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"В 93% компаний есть молодёжные советы, которые занимаются физкультурно-оздоровительными, туристическими и культурно-массовыми мероприятиями, социальным волонтёрством, профориентацией и развитием молодёжи. В 64% компаний есть целевой набор студентов, а самые распространённые форматы работы с вузами — это партнёрство без отдельного финансирования: целевые программы, привлечение практикантов, совместные мероприятия; поддержка проектов и конкурсов президентской платформы "Россия — страна возможностей", — отметил Королёв.

Исследование показало, что компании чаще всего работают со школьниками через профильные группы и классы (23%) или проводят школьные олимпиады (21%). Также, согласно результатам исследования, 95% компаний продолжают работу с молодыми специалистами.

Ранее Лайф писал о том, что принять участие в форуме "Российская энергетическая неделя" планировал президент России Владимир Путин.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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