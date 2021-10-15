Онищенко призвал не делать пугающих заявлений о ситуации с ковидом в РФ

Депутат Госдумы VII созыва врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что не время делать пугающие заявления по поводу ситуации с ковидом в РФ, и посоветовал коллегам-врачам быть более сдержанными в высказываниях. Так он отреагировал на слова главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, что ситуация с пандемией в России близка к критической.

"Давайте мы не будем упражняться в том, кто круче скажет — критическая ситуация или некритическая. Ситуация развивается по всем законам эпидемиологии. Называть её неуправляемой, нерегулируемой я бы не стал", — сказал Онищенко в беседе с РИА ФАН.

Онищенко при этом согласился со словами Проценко о том, что необходимо увеличивать число вакцинированных россиян. По мнению медиков, это является единственным способом приблизить конец пандемии.

"Единственное, что мы должны сейчас делать, — это призывать. А там, где есть законодательная база, требовать от людей вакцинироваться. Если мы не привьём большинство нашего населения, мы не уйдём от высокой заболеваемости", — подытожил Онищенко.