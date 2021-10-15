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Срок получения результатов теста на ковид сократили в РФ до 24 часов

Ранее с такой инициативой выступила вице-премьер России Татьяна Голикова.

15 октября, 13:41
<p>Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Роспотребнадзор сократил максимальный срок предоставления результатов тестов на коронавирус с 48 до 24 часов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее с такой инициативой выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Срок выполнения лабораторного исследования на CoViD-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", — говорится в документе.

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Кроме того, в российских регионах предложили сделать бесплатным экспресс-тестирование на коронавирус. Автор инициативы уверен, что финансирование такой программы должно идти из федерального бюджета. Вместе с тем нужно работать над снижением стоимости тестирования.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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