Срок получения результатов теста на ковид сократили в РФ до 24 часов

Роспотребнадзор сократил максимальный срок предоставления результатов тестов на коронавирус с 48 до 24 часов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее с такой инициативой выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Срок выполнения лабораторного исследования на CoViD-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", — говорится в документе.