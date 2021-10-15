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В КНДР раскритиковали южнокорейский сериал "Игра в кальмара"

Зрители пожаловались на "мерзкое послевкусие" после соприкосновения с "ужасным миром, в котором для общества имеют значение только деньги".

15 октября, 13:14
<p>Кадр из сериала "Игра в кальмара" /<a href="https://www.kinopoisk.ru/film/1301710/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/1301710/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт "Кинопоиск" </a></p>

Кадр из сериала "Игра в кальмара" / © Сайт "Кинопоиск"

Северокорейское издание Arirang Meari обрушилось с критикой на сериал "Игра в кальмара" — проект от своих южных соседей, который стал самым популярным за всю историю Netflix. В КНДР сочли, что эта лента демонстрирует "все ужасы капиталистической действительности".

Секрет успеха "Игры в кальмара", по мнению северокорейских кинокритиков, заключается в правдивой демонстрации "южнокорейской капиталистической культуры в её худшем виде". В отзывах также фигурирует "мерзкое послевкусие" после соприкосновения с "ужасным миром, в котором для общества имеют значение только деньги".

Новый триумф корейского кино: Почему "Игра в кальмара" стала сериалом номер один в мире

Новый триумф корейского кино: Почему "Игра в кальмара" стала сериалом номер один в мире

Ранее Лайф рассказывал о якутском веб-дизайнере, показавшим, как мог бы выглядеть сериал "Игра в кальмара", если бы его сняли в России. Феоктист Алексеев опубликовал в "Инстаграме" ролик, где зловещая кукла заменена на русскую матрёшку. Видео собрало тысячи лайков, в том числе и от южнокорейского актёра Хо Сотхэ, сыгравшего одну из ярких ролей в этом приключенческом триллере.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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