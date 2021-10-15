В КНДР раскритиковали южнокорейский сериал "Игра в кальмара"
Зрители пожаловались на "мерзкое послевкусие" после соприкосновения с "ужасным миром, в котором для общества имеют значение только деньги".
Кадр из сериала "Игра в кальмара" / © Сайт "Кинопоиск"
Северокорейское издание Arirang Meari обрушилось с критикой на сериал "Игра в кальмара" — проект от своих южных соседей, который стал самым популярным за всю историю Netflix. В КНДР сочли, что эта лента демонстрирует "все ужасы капиталистической действительности".
Секрет успеха "Игры в кальмара", по мнению северокорейских кинокритиков, заключается в правдивой демонстрации "южнокорейской капиталистической культуры в её худшем виде". В отзывах также фигурирует "мерзкое послевкусие" после соприкосновения с "ужасным миром, в котором для общества имеют значение только деньги".
Ранее Лайф рассказывал о якутском веб-дизайнере, показавшим, как мог бы выглядеть сериал "Игра в кальмара", если бы его сняли в России. Феоктист Алексеев опубликовал в "Инстаграме" ролик, где зловещая кукла заменена на русскую матрёшку. Видео собрало тысячи лайков, в том числе и от южнокорейского актёра Хо Сотхэ, сыгравшего одну из ярких ролей в этом приключенческом триллере.
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