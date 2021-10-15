В КНДР раскритиковали южнокорейский сериал "Игра в кальмара"

Северокорейское издание Arirang Meari обрушилось с критикой на сериал "Игра в кальмара" — проект от своих южных соседей, который стал самым популярным за всю историю Netflix. В КНДР сочли, что эта лента демонстрирует "все ужасы капиталистической действительности".

Секрет успеха "Игры в кальмара", по мнению северокорейских кинокритиков, заключается в правдивой демонстрации "южнокорейской капиталистической культуры в её худшем виде". В отзывах также фигурирует "мерзкое послевкусие" после соприкосновения с "ужасным миром, в котором для общества имеют значение только деньги".