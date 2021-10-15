Ивану Сафронову запретили получать и отправлять письма

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, уже месяц не получает корреспонденции, а также не может её отправлять. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Катчев, уточнив, что его подзащитный получает лишь уведомления о том, что на его имя пришло письмо.

"С сентября изымают всю входящую и исходящую корреспонденцию, ссылаются на 20-ю статью [федерального закона N103-ФЗ, согласно которой обвиняемым и подозреваемым нельзя отправлять или передавать послания, содержащие гостайну. — Прим. Лайфа]. Какую тайну следователь увидел и как это может помешать расследованию, я не очень понимаю", — цитирует его слова РИА "Новости".

Причём запрет касается не только писем, но также и газет, на которые Сафронов ранее был подписан. По словам Катчева, его подзащитный остался практически в полной изоляции, а узнавать хоть что-либо из внешнего мира может лишь благодаря телевизору. Защита намерена оспаривать бумагу, которая запрещает Сафронову вести переписку. Адвокат уверен, что никаких оснований для данного решения не было.