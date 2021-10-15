Ивану Сафронову запретили получать и отправлять письма
Ограничения распространяются также и на газеты, подписку на которые он оформлял.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Московского городского суда
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, уже месяц не получает корреспонденции, а также не может её отправлять. Об этом заявил его адвокат Дмитрий Катчев, уточнив, что его подзащитный получает лишь уведомления о том, что на его имя пришло письмо.
"С сентября изымают всю входящую и исходящую корреспонденцию, ссылаются на 20-ю статью [федерального закона N103-ФЗ, согласно которой обвиняемым и подозреваемым нельзя отправлять или передавать послания, содержащие гостайну. — Прим. Лайфа]. Какую тайну следователь увидел и как это может помешать расследованию, я не очень понимаю", — цитирует его слова РИА "Новости".
Причём запрет касается не только писем, но также и газет, на которые Сафронов ранее был подписан. По словам Катчева, его подзащитный остался практически в полной изоляции, а узнавать хоть что-либо из внешнего мира может лишь благодаря телевизору. Защита намерена оспаривать бумагу, которая запрещает Сафронову вести переписку. Адвокат уверен, что никаких оснований для данного решения не было.
Напомним, что Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, свою вину он не признаёт.
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