Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Эйстейн Петтерсен перенёс кровоизлияние в мозг. Об этом сообщает VG.

На прошлой неделе во время прогулки на велосипеде у 38-летнего норвежца, который уже завершил спортивную карьеру, возникла сильная и резкая боль в голове. После возвращения домой и звонка врачу его госпитализировали.

"Я разговаривал с женой, Эллен. Сказал ей: "Люблю тебя, позаботься о детях", — вспоминает Петтерсен.

Врачи установили, что у спортсмена произошло субарахноидальное кровоизлияние. При этом угрозы для жизни Петтерсена нет, операция не потребуется. 13 октября лыжника выписали из больницы.