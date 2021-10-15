"Позаботься о детях": Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтерсен перенёс кровоизлияние в мозг
На Играх-2010 в Ванкувере он победил в командном спринте вместе с Петтером Нортугом.
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Эйстейн Петтерсен перенёс кровоизлияние в мозг. Об этом сообщает VG.
На прошлой неделе во время прогулки на велосипеде у 38-летнего норвежца, который уже завершил спортивную карьеру, возникла сильная и резкая боль в голове. После возвращения домой и звонка врачу его госпитализировали.
"Я разговаривал с женой, Эллен. Сказал ей: "Люблю тебя, позаботься о детях", — вспоминает Петтерсен.
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Врачи установили, что у спортсмена произошло субарахноидальное кровоизлияние. При этом угрозы для жизни Петтерсена нет, операция не потребуется. 13 октября лыжника выписали из больницы.
На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере Петтерсен победил в командном спринте вместе с Петтером Нортугом.
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