Росмолодёжь объявила о начале голосования за участников премии "Мы вместе"

Участники Международной премии "Мы вместе" подошли к финальному этапу — народному голосованию. Всего в финал вышли 288 авторов проектов со всей России. Так, в треке "Бизнес" представлены 80 проектов, "Медиа" — 76, "Волонтёры и НКО" — 132.

"Это настоящее народное голосование, которое позволит определить самые эффективные практики. И какие из них станут частью нашей жизни — зависит от нас самих", — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Глава Росмолодёжи отметила, что это "история, которую создают НКО, представители власти, бизнеса и любой небезучастный гражданин" России. По словам Разуваевой, авторы добиваются реальных позитивных изменений благодаря своим проектам, а выбрать лучшие из них может каждый россиянин.

Международная премия "Мы вместе" проводится в целях поддержки лидеров социальных изменений, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.