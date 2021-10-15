Росмолодёжь объявила о начале голосования за участников премии "Мы вместе"
Победителей объявят на Международном форуме гражданского участия, который будет проходить в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве с 2 по 5 декабря.
Фото © Facebook / Премия "Мы вместе"
Участники Международной премии "Мы вместе" подошли к финальному этапу — народному голосованию. Всего в финал вышли 288 авторов проектов со всей России. Так, в треке "Бизнес" представлены 80 проектов, "Медиа" — 76, "Волонтёры и НКО" — 132.
"Это настоящее народное голосование, которое позволит определить самые эффективные практики. И какие из них станут частью нашей жизни — зависит от нас самих", — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.
Глава Росмолодёжи отметила, что это "история, которую создают НКО, представители власти, бизнеса и любой небезучастный гражданин" России. По словам Разуваевой, авторы добиваются реальных позитивных изменений благодаря своим проектам, а выбрать лучшие из них может каждый россиянин.
Международная премия "Мы вместе" проводится в целях поддержки лидеров социальных изменений, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.
Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко объявил о запуске международной премии "Мы вместе". Победители, которых объявят 5 декабря на международном форуме, получат гранты до 2,5 миллиона рублей, поучаствуют в образовательных программах и продвинут свои проекты.
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