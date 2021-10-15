Вирусолог спрогнозировал скорое снижение темпов заболеваемости ковидом в России

Ситуация в России с практически ежедневными антирекордами по количеству летальных исходов от коронавируса и числу заражённых за сутки продержится одну-две недели, в течение ноября всё стабилизируется. Таким мнением с Лайфом поделился вирусолог Александр Шестопалов.

По его мнению, россияне сейчас наблюдают последствия летнего сезона и низкого уровня вакцинации. Но благодаря опыту медицинских работников и ужесточению антиковидных мер в регионах пик удастся пройти достаточно быстро.

"Сейчас уже есть опыт у медиков, у сотрудников Роспотребнадзора, у властей. Нет растерянности. Если вначале никто не знал, что делать, и все смотрели друг на друга, то сейчас, в принципе, все знают, что делать. Нужно группы риска чуть ли не насильно вакцинировать, вводить уже известные ограничения. Все меры известны, надо добиться их выполнения", — считает Шестопалов.