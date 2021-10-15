Вирусолог спрогнозировал скорое снижение темпов заболеваемости ковидом в России
По его мнению, граждане сейчас наблюдают последствия летнего сезона и низкого уровня вакцинации.
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Ситуация в России с практически ежедневными антирекордами по количеству летальных исходов от коронавируса и числу заражённых за сутки продержится одну-две недели, в течение ноября всё стабилизируется. Таким мнением с Лайфом поделился вирусолог Александр Шестопалов.
По его мнению, россияне сейчас наблюдают последствия летнего сезона и низкого уровня вакцинации. Но благодаря опыту медицинских работников и ужесточению антиковидных мер в регионах пик удастся пройти достаточно быстро.
"Сейчас уже есть опыт у медиков, у сотрудников Роспотребнадзора, у властей. Нет растерянности. Если вначале никто не знал, что делать, и все смотрели друг на друга, то сейчас, в принципе, все знают, что делать. Нужно группы риска чуть ли не насильно вакцинировать, вводить уже известные ограничения. Все меры известны, надо добиться их выполнения", — считает Шестопалов.
По его словам, сейчас в России вакцинировано не больше 28% населения, в то время как в Англии, например, процент привитых равен 80. Вирусолог считает, что инфекция никуда не уйдёт и люди будут продолжать болеть, но главная задача — сократить число тяжёлых случаев и летальных исходов. А этого можно добиться путём вакцинации.
Напомним, за прошедшие сутки в России от коронавируса умерло 999 человек. Эта цифра — максимум за всю пандемию. Предыдущий антирекорд был поставлен буквально вчера. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ситуация с коронавирусом в России близка к критической. Он призвал коллег-медиков усилить разъяснительную работу о необходимости вакцинации среди населения, а соотечественников — быть более сознательными.
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