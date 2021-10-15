Вучич заявил, что встретится с Путиным 25 ноября и обсудит цену на газ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 25 ноября. В ходе переговоров он намерен обсудить цену на газ.

"Мы, предварительно, получили дату — это 25 ноября — для встречи с президентом Российской Федерации", — рассказал Вучич журналистам.

Подготовку визита президента Сербии в Россию в беседе с ТАСС подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, однако точную дату он не назвал.