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Вучич заявил, что встретится с Путиным 25 ноября и обсудит цену на газ

Подготовку визита президента Сербии подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

15 октября, 12:18
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 25 ноября. В ходе переговоров он намерен обсудить цену на газ.

"Мы, предварительно, получили дату — это 25 ноября — для встречи с президентом Российской Федерации", — рассказал Вучич журналистам.

Подготовку визита президента Сербии в Россию в беседе с ТАСС подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, однако точную дату он не назвал.

Вучич предрёк Европе двухлетний энергетический кризис

Вучич предрёк Европе двухлетний энергетический кризис

Ранее Александр Вучич уже выражал обеспокоенность ситуацией на энергорынке Европы. Кроме того, он попросил Владимира Путина о максимально низкой цене на газ в Европе для Сербии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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