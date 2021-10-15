Вучич заявил, что встретится с Путиным 25 ноября и обсудит цену на газ
Подготовку визита президента Сербии подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 25 ноября. В ходе переговоров он намерен обсудить цену на газ.
"Мы, предварительно, получили дату — это 25 ноября — для встречи с президентом Российской Федерации", — рассказал Вучич журналистам.
Подготовку визита президента Сербии в Россию в беседе с ТАСС подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, однако точную дату он не назвал.
Ранее Александр Вучич уже выражал обеспокоенность ситуацией на энергорынке Европы. Кроме того, он попросил Владимира Путина о максимально низкой цене на газ в Европе для Сербии.
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