В Москве откроют 30 новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус
Проверить вероятность заражения можно только с паспортом, ответ станет известен уже через 15 минут.
Ещё 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус откроют в Москве с понедельника, 18 октября. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18-го числа будут открыты ещё 30 таким образом, чтобы масштабно охватить население", — проанонсировал он.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на ковид в 20 точках. Для того чтобы проверить вероятность заражения, нужен лишь паспорт. Результат станет известен уже в течение 15 минут. К слову, всего за четыре дня экспресс-скрининг прошло 13 тысяч человек, из них более 12 тысяч получило отрицательный результат и только около 650 — положительный.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 32 196 новых случаев коронавируса — это новый максимум за всю пандемию. Больше всего инфицированных в Москве (+6631 за сутки), Петербурге (+2632), Подмосковье (+2110), Самарской (+791) и Нижегородской (+695) областях. Кроме того, в России за сутки зафиксировали 999 смертей из-за коронавируса. Общее число умерших от этой болезни россиян увеличилось до 221 313.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская