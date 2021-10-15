В Москве откроют 30 новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус

Проверить вероятность заражения можно только с паспортом, ответ станет известен уже через 15 минут.

Ещё 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус откроют в Москве с понедельника, 18 октября. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18-го числа будут открыты ещё 30 таким образом, чтобы масштабно охватить население", — проанонсировал он.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на ковид в 20 точках. Для того чтобы проверить вероятность заражения, нужен лишь паспорт. Результат станет известен уже в течение 15 минут. К слову, всего за четыре дня экспресс-скрининг прошло 13 тысяч человек, из них более 12 тысяч получило отрицательный результат и только около 650 — положительный.