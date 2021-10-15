Росздравнадзор проверит больницу на Урале, где умер не дождавшийся помощи пациент
Также инцидентом заинтересовался СК. Там проверят, почему к умирающему пациенту никто не подошёл.
Видео © ВКонтакте / Инцидент | Первоуральск
Росздравнадзор по Свердловской области инициирует проверку больницы, где один из пациентов скончался, не дождавшись помощи врачей. О произошедшем стало известно после опубликованного в Сети видео. На нём мужчина ходит по пустым коридорам и жалуется, что к его мёртвому соседу по палате долгое время никто не подходил.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области проведёт проверку больницы в городе Первоуральске, где пациент, по сообщениям СМИ, скончался в палате из-за неоказанной вовремя медицинской помощи", — говорится на сайте ведомства.
Также случаем заинтересовались и сотрудники СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве отметили, что займутся выяснением всех обстоятельств случившегося. В частности, по факту гибели пациента будет проведена судебно-медицинская экспертиза, а персонал и руководство медучреждения будут опрошены полицейскими. Следователи намерены также проверить и документацию о лечении мужчины.
В августе Лайф рассказывал, как на кислородной станции в Республиканской клинической больнице во Владикавказе произошла авария. В результате из-за нехватки кислорода скончалось девять больных. По словам врио главы Республики Северная Осетия Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Было возбуждено уголовное дело.
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