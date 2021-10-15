Росздравнадзор проверит больницу на Урале, где умер не дождавшийся помощи пациент

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Росздравнадзор по Свердловской области инициирует проверку больницы, где один из пациентов скончался, не дождавшись помощи врачей. О произошедшем стало известно после опубликованного в Сети видео. На нём мужчина ходит по пустым коридорам и жалуется, что к его мёртвому соседу по палате долгое время никто не подходил.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области проведёт проверку больницы в городе Первоуральске, где пациент, по сообщениям СМИ, скончался в палате из-за неоказанной вовремя медицинской помощи", — говорится на сайте ведомства.