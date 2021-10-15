Собянин: Рост заболеваемости коронавирусом в Москве составляет 20–30% в неделю

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице составляет 20–30% в неделю, поэтому очень важно соблюдать санитарные меры, проходить тестирование и вакцинироваться всем, кто ещё этого не сделал. Об этом заявил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20–30%. Это очень высокие темпы роста", — отметил градоначальник.

Ранее Лайф писал о том, что в Москве анонсировали новые розыгрыши квартир среди сделавших прививку от ковида. Власти Москвы намерены вернуться к практике поощрений горожан за вакцинацию от коронавируса в виде лотерей с ценными призами, среди которых в том числе автомобили и недвижимость. Меры вызваны ростом заболеваемости.