Собянин: Рост заболеваемости коронавирусом в Москве составляет 20–30% в неделю
Мэр призвал граждан соблюдать санитарные меры, регулярно проходить тестирование и вакцинироваться всем, кто ещё этого не сделал.
Фото © Агентство "Москва" / Владимир Новиков
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице составляет 20–30% в неделю, поэтому очень важно соблюдать санитарные меры, проходить тестирование и вакцинироваться всем, кто ещё этого не сделал. Об этом заявил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.
"В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20–30%. Это очень высокие темпы роста", — отметил градоначальник.
Ранее Лайф писал о том, что в Москве анонсировали новые розыгрыши квартир среди сделавших прививку от ковида. Власти Москвы намерены вернуться к практике поощрений горожан за вакцинацию от коронавируса в виде лотерей с ценными призами, среди которых в том числе автомобили и недвижимость. Меры вызваны ростом заболеваемости.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 32 196 новых случаев коронавируса — это новый максимум за всю пандемию. Больше всего инфицированных в Москве (+6631 за сутки), Петербурге (+2632), Подмосковье (+2110), Самарской (+791) и Нижегородской (+695) областях. Кроме того, в России за сутки зафиксировали 999 смертей из-за коронавируса. Общее число умерших от этой болезни россиян увеличилось до 221 313.
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