"Роскосмос": Экипажу ничего не угрожает после потери МКС ориентации в пространстве
Инцидент произошёл при тестировании двигателей корабля "Союз", на котором киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко будет возвращаться на Землю.
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В РКК "Энергия" (входит в "Роскосмос") подтвердили, что Международная космическая станция кратковременно теряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей корабля "Союз МС-18". Сейчас всё восстановлено, экипажу ничего не угрожает.
"При тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" произошло влияние работы двигателей на ориентацию станции. В результате произошло временное изменение ориентации МКС", — цитирует ТАСС сообщение.
Ориентация была оперативно восстановлена, станции и экипажу ничего не угрожает.
Напомним, МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля "Союз", на котором киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко будет возвращаться на Землю. Это узнали из переговоров космонавтов.
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