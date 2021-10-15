"Роскосмос": Экипажу ничего не угрожает после потери МКС ориентации в пространстве

В РКК "Энергия" (входит в "Роскосмос") подтвердили, что Международная космическая станция кратковременно теряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей корабля "Союз МС-18". Сейчас всё восстановлено, экипажу ничего не угрожает.

"При тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" произошло влияние работы двигателей на ориентацию станции. В результате произошло временное изменение ориентации МКС", — цитирует ТАСС сообщение.

Ориентация была оперативно восстановлена, станции и экипажу ничего не угрожает.