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"Роскосмос": Экипажу ничего не угрожает после потери МКС ориентации в пространстве

Инцидент произошёл при тестировании двигателей корабля "Союз", на котором киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко будет возвращаться на Землю.

15 октября, 11:54
<p>Фото © <a href="https://www.roscosmos.ru/24529/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роскосмос</a></p>

Фото © Роскосмос

В РКК "Энергия" (входит в "Роскосмос") подтвердили, что Международная космическая станция кратковременно теряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей корабля "Союз МС-18". Сейчас всё восстановлено, экипажу ничего не угрожает.

"При тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" произошло влияние работы двигателей на ориентацию станции. В результате произошло временное изменение ориентации МКС", — цитирует ТАСС сообщение.

Ориентация была оперативно восстановлена, станции и экипажу ничего не угрожает.

Напомним, МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля "Союз", на котором киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко будет возвращаться на Землю. Это узнали из переговоров космонавтов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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