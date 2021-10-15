МКС потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей "Союза"

Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля "Союз", на котором киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко будет возвращаться на Землю. Это, как пишет РИА "Новости", следует из переговоров космонавтов.

Напомним, ракета с кораблём "Союз МС-19", на борту которого находились актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, стартовала с космодрома Байконур 5 октября. Спустя 3,5 часа была успешно завершена стыковка с МКС, и члены первого в мире киноэкипажа перешли на станцию. Однако стыковку пришлось провести в ручном режиме. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, это произошло из-за сбоя в системе "Курс".