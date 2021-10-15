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МКС потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей "Союза"

На этом корабле 17 октября должны вернуться на Землю актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко.

15 октября, 10:59
<p>Фото © Twitter <a href="https://twitter.com/roscosmos/status/1447821271287410688" target="_blank" rel="noopener noreferrer">/ РОСКОСМОС</a></p>

Фото © Twitter / РОСКОСМОС

Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля "Союз", на котором киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко будет возвращаться на Землю. Это, как пишет РИА "Новости", следует из переговоров космонавтов.

"Нам пришло аварийное сообщение от коллег (с американского сегмента станции. — Прим. Лайфа) — потеря ориентации", — сообщил в ЦУП космонавт Антон Шкаплеров.

Для возвращения МКС в штатную ориентацию включены двигатели российского сегмента.

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Напомним, ракета с кораблём "Союз МС-19", на борту которого находились актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, стартовала с космодрома Байконур 5 октября. Спустя 3,5 часа была успешно завершена стыковка с МКС, и члены первого в мире киноэкипажа перешли на станцию. Однако стыковку пришлось провести в ручном режиме. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, это произошло из-за сбоя в системе "Курс".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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