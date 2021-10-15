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Путин: Террористы вынашивают планы по распространению влияния на регионы России

По словам президента, сейчас отчётливо видна концентрация экстремистских группировок вблизи границ СНГ.

15 октября, 10:56
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Лидеры террористических организаций вынашивают планы по распространению своего влияния на центральноазиатские государства и регионы России, считает президент РФ Владимир Путин.

"Отчётливо видна концентрация вблизи границ Содружества экстремистских и террористических группировок: ИГИЛ*, "Исламское движение Узбекистана"*, "Джамаат Ансаруллах"*, "Аль-Каида"* и целого ряда других. По нашим данным, количество только игиловцев на севере Афганистана насчитывает порядка двух тысяч человек", — сказал российский лидер на заседании Совета глав СНГ.

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Ранее Путин заявил, что после прихода к власти талибов в стране сохраняется неспокойная обстановка в связи с деятельностью террористов. Президент России опасается, что они могут начать экспансию в соседние страны.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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