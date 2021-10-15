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"Хватит мусолить эту тему": Акинфеев исключил возвращение в сборную России по футболу

Голкипер выступал за национальную команду с 2004 по 2018 год, проведя в её составе 110 матчей. На домашнем ЧМ он был капитаном сборной.

15 октября, 11:36
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не вернётся в сборную России по футболу. Об этом сообщает Sport24.

"Я давно сказал: моя история со сборной закончилась. Я поставил точку, и хватит мусолить эту тему. Когда ты принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему", заявил 35-летний голкипер.

"Нельзя забивать первыми": Акинфеев взял на себя вину за поражения ЦСКА в чемпионате России

"Нельзя забивать первыми": Акинфеев взял на себя вину за поражения ЦСКА в чемпионате России

Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год, проведя в её составе 110 встреч. На домашнем чемпионате мира он был капитаном команды.

Кроме того, голкипер ЦСКА является рекордсменом чемпионатов России по количеству проведённых матчей (495). Помимо него отметку в 400 матчей в национальном первенстве также преодолели Сергей Игнашевич (489), Сергей Семак (456), Дмитрий Лоськов (453), Игорь Семшов (433) и Василий Березуцкий (402).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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