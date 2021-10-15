"Хватит мусолить эту тему": Акинфеев исключил возвращение в сборную России по футболу
Голкипер выступал за национальную команду с 2004 по 2018 год, проведя в её составе 110 матчей. На домашнем ЧМ он был капитаном сборной.
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не вернётся в сборную России по футболу. Об этом сообщает Sport24.
"Я давно сказал: моя история со сборной закончилась. Я поставил точку, и хватит мусолить эту тему. Когда ты принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему", — заявил 35-летний голкипер.
Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год, проведя в её составе 110 встреч. На домашнем чемпионате мира он был капитаном команды.
Кроме того, голкипер ЦСКА является рекордсменом чемпионатов России по количеству проведённых матчей (495). Помимо него отметку в 400 матчей в национальном первенстве также преодолели Сергей Игнашевич (489), Сергей Семак (456), Дмитрий Лоськов (453), Игорь Семшов (433) и Василий Березуцкий (402).
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