Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не вернётся в сборную России по футболу. Об этом сообщает Sport24.

"Я давно сказал: моя история со сборной закончилась. Я поставил точку, и хватит мусолить эту тему. Когда ты принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему", — заявил 35-летний голкипер.

Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год, проведя в её составе 110 встреч. На домашнем чемпионате мира он был капитаном команды.