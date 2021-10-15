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Момент взрыва газовой подстанции на юге Москвы попал на видео

Огонь перекинулся на рядом припаркованные автомобили, в итоге три машины сгорели.

15 октября, 11:37

Момент взрыва газовой подстанции на юге Москвы. Видео © SHOT

Видео с моментом взрыва на газораспределительной подстанции на юге Москвы опубликовал телеграм-канал SHOT. На кадрах видно, что пожар разгорается за секунду, людям, находящимся рядом с эпицентром, приходится убегать.

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Напомним, инцидент произошёл на улице Грина. Огонь перекинулся на рядом припаркованные автомобили, в итоге три машины сгорело. Сейчас возгорание потушено.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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