В Минтруде объяснили, почему в РФ увеличился средний возраст рождения первенца

Замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова сообщила на Евразийском женском форуме о том, что средний возраст рождения первого ребёнка сдвинулся до 28 лет. Это связано в том числе со сменой приоритетов женщины, они стали больше нацелены на продвижение по карьерной лестнице.

"Молодые женщины также ориентированы на рождение детей, хотя этот возраст сдвигается на более старшую возрастную когорту. Средний возраст рождения ребёнка сегодня у женщины — 28 лет. При этом они хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру", — отметила Мухтиярова.

Недавно вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что ситуация с рождаемостью в стране неоднозначна. По её мнению, к 2030 году в РФ средний возраст первых рождений сдвинется к 30-летию женщины.