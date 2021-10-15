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Как минимум 32 человека погибли в результате взрыва у мечети в Кандагаре

Число жертв может быть значительно больше, поскольку в здании было большое количество прихожан.

15 октября, 11:21
<p>Фото © <a href="https://tolonews.com/afghanistan-175036" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tolo News</a></p>

Фото © Tolo News

В афганском городе Кандагар произошёл мощный взрыв возле шиитской мечети Биби-Фатима. В результате происшествия погибло по меньшей мере 32 человека и 45 были ранены, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

Уточняется, что взрыв прогремел около самой большой мечети для шиитов в городе. По словам некоторых очевидцев, был не один, а несколько взрывов с разных сторон сооружения. В этот момент в мечети находилось большое количество прихожан, поэтому число жертв может значительно возрасти.

"Мы с сожалением узнали о взрыве в мечети братьев-шиитов в Первом районе города Кандагар, в результате которого погибли и получили ранения несколько наших соотечественников. Спецназ Исламского Эмирата Афганистан (используемое талибами название государства. — Прим. Лайфа) прибыл в этот район, чтобы определить характер происшествия и привлечь виновных к ответственности", — прокомментировал случившееся в "Твиттере" назначенный талибами пресс-секретарь афганского МВД Кари Саид Хости.

Ранее Лайф писал о том, что в мечети в Афганистане произошёл взрыв. Атака была совершена, когда люди собирались на молитву. По предварительным данным, террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство, в результате чего погибло около 150 человек. Талибы осудили взрыв и пообещали наказать виновных. По данным СМИ, ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Вилаят Хорасан"* (относится к ИГИЛ*).

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* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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