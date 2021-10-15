Как минимум 32 человека погибли в результате взрыва у мечети в Кандагаре

В афганском городе Кандагар произошёл мощный взрыв возле шиитской мечети Биби-Фатима. В результате происшествия погибло по меньшей мере 32 человека и 45 были ранены, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

Уточняется, что взрыв прогремел около самой большой мечети для шиитов в городе. По словам некоторых очевидцев, был не один, а несколько взрывов с разных сторон сооружения. В этот момент в мечети находилось большое количество прихожан, поэтому число жертв может значительно возрасти.

The Taliban, lacking governance skills, constantly boasted about providing security after taking power.



- Today a large blast tore through a #Shiite mosque in #Kandahar, Taliban's stronghold.

- Six days ago a suicide bomb attack on a Shiite mosque in #Kunduz killed at least 50. pic.twitter.com/oNtUfu96cp — Parham Ghobadi (@BBCParham) October 15, 2021

"Мы с сожалением узнали о взрыве в мечети братьев-шиитов в Первом районе города Кандагар, в результате которого погибли и получили ранения несколько наших соотечественников. Спецназ Исламского Эмирата Афганистан (используемое талибами название государства. — Прим. Лайфа) прибыл в этот район, чтобы определить характер происшествия и привлечь виновных к ответственности", — прокомментировал случившееся в "Твиттере" назначенный талибами пресс-секретарь афганского МВД Кари Саид Хости.

Ранее Лайф писал о том, что в мечети в Афганистане произошёл взрыв. Атака была совершена, когда люди собирались на молитву. По предварительным данным, террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство, в результате чего погибло около 150 человек. Талибы осудили взрыв и пообещали наказать виновных. По данным СМИ, ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Вилаят Хорасан"* (относится к ИГИЛ*).