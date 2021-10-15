На Украине показали трейлер финального сезона сериала "Сваты"

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Украинский телеканал "1+1" опубликовал трейлер седьмого сезона сериала "Сваты". Фанаты моментально распространили ролик в Сети.

"Вы просили новый сезон! Главная премьера года — "Сваты" возвращаются! Абсолютно новые серии! Новое возвращение любимых сватов!" — говорится в трейлере от телеканала.

В кадре появляются давно полюбившиеся зрителям персонажи: Иван и Валентина Будько (Фёдор Добронравов и Татьяна Кравченко), а также Ольга Ковалёва (Людмила Артемьева) и Александр Беркович (Александр Феклистов). Но, несмотря на столь яркий анонс, точная дата выхода седьмого сезона пока не объявлена. Но уже известно, что он станет для проекта финальным.