На Украине показали трейлер финального сезона сериала "Сваты"
На радость поклонникам в кадре появились все давно полюбившиеся персонажи.
Видео © Instagram / zvezdi_svatov
Украинский телеканал "1+1" опубликовал трейлер седьмого сезона сериала "Сваты". Фанаты моментально распространили ролик в Сети.
"Вы просили новый сезон! Главная премьера года — "Сваты" возвращаются! Абсолютно новые серии! Новое возвращение любимых сватов!" — говорится в трейлере от телеканала.
В кадре появляются давно полюбившиеся зрителям персонажи: Иван и Валентина Будько (Фёдор Добронравов и Татьяна Кравченко), а также Ольга Ковалёва (Людмила Артемьева) и Александр Беркович (Александр Феклистов). Но, несмотря на столь яркий анонс, точная дата выхода седьмого сезона пока не объявлена. Но уже известно, что он станет для проекта финальным.
Ранее актриса Олеся Железняк, играющая жену Митяя Ларису Буханкину, рассказала, как продвигались съёмки последних серий седьмого сезона "Сватов". Также стало известно, какой герой появится в новом сезоне.
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"Сваты" — проект украинской студии "Квартал-95", пользующийся большой популярностью у российских зрителей. Всего было выпущено шесть сезонов (с 2008 по 2013 год), а также мюзикл "Новогодние сваты". К тому же были созданы телепередача "Сваты у плиты" и сериал "Байки Митяя".
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