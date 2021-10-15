Оперный певец Павел Локшин умер от коронавируса в 31 год

Оперный певец Павел Локшин скончался в Челябинске на 32-м году жизни. Об этом сообщил на страничке "ВКонтакте" Челябинский театр оперы и балета имени Глиники, в котором он служил несколько лет. Молодой и талантливый артист болел коронавирусом. По информации местных СМИ, смерть наступила в результате пневмонии.

"Скорбим и приносим глубочайшие соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении от лица труппы театра.

Местные зрители хорошо знакомы с творчеством Локшина и помнят его по басовым партиям в спектаклях "Фауст", "Царская невеста", "Иоланта", "Жизнь за царя", "Евгений Онегин" и других.

"Невосполнимая потеря для нас, зрителей, театра и близких. Образы, созданные Павлом Локшиным на сцене, навсегда останутся в нашей памяти. Искренние соболезнования родным", — выразили слова соболезнования зрители Челябинска в комментариях "ВКонтакте".