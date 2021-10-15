Оперный певец Павел Локшин умер от коронавируса в 31 год
В Челябинске хорошо знакомы с творчеством этого молодого и талантливого артиста и помнят его по басовым партиям в спектаклях "Фауст", "Иоланта", "Жизнь за царя", "Евгений Онегин" и других.
Фото © Челябинский театр оперы и балета / "ВКонтакте"
Оперный певец Павел Локшин скончался в Челябинске на 32-м году жизни. Об этом сообщил на страничке "ВКонтакте" Челябинский театр оперы и балета имени Глиники, в котором он служил несколько лет. Молодой и талантливый артист болел коронавирусом. По информации местных СМИ, смерть наступила в результате пневмонии.
"Скорбим и приносим глубочайшие соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении от лица труппы театра.
Местные зрители хорошо знакомы с творчеством Локшина и помнят его по басовым партиям в спектаклях "Фауст", "Царская невеста", "Иоланта", "Жизнь за царя", "Евгений Онегин" и других.
"Невосполнимая потеря для нас, зрителей, театра и близких. Образы, созданные Павлом Локшиным на сцене, навсегда останутся в нашей памяти. Искренние соболезнования родным", — выразили слова соболезнования зрители Челябинска в комментариях "ВКонтакте".
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 32 196 новых случаев коронавируса — это новый максимум за всю пандемию. Больше всего инфицированных в Москве (+6631 за сутки), Петербурге (+2632), Подмосковье (+2110), Самарской (+791) и Нижегородской (+695) областях. Кроме того, в России за сутки зафиксировали 999 смертей из-за коронавируса. Общее число умерших от этой болезни россиян увеличилось до 221 313.
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