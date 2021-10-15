Томский губернатор предупредил россиян о "бесконечной пандемии"

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился к жителям с призывом к массовой вакцинации. Его заявление опубликовано в инстаграм-аккаунте администрации региона.

По словам Жвачкина, "надо бояться не вакцины, нужно бояться умереть". Глава региона предупредил, что новые волны заболеваемости будут возникать до тех пор, пока люди будут избегать вакцинацию.

"Если мы будем прививаться такими темпами, то встретим не только четвёртую, но и пятую, и десятую волну эпидемии. Давайте ответим себе на вопрос: мы этого хотим?" — написал Жвачкин.

По его словам, лекарства от коронавируса "не было и нет", поэтому избежать заражения можно, только сделав прививку. Он добавил, что российская школа вирусологов "была и есть одна из сильнейших в мире", и посоветовал "не слушать дилетантов из Интернета".