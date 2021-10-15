В Астрахани задержали беглого заключённого, который изнасиловал школьницу в Волгограде

В Астрахани задержан 29-летний уроженец Ульяновска Дмитрий Милохов, который подозревается в изнасиловании 15-летней школьницы в Волгограде. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. По информации ведомства, злоумышленник успел совершить похожее преступление и на территории их региона. Буквально вчера он напал на девушку, подкараулив её в малолюдном месте у гаражей.

"14 октября подозреваемый, находясь неподалёку от одного из домов в районе гаражей в Астрахани, угрожая ножом местной жительнице, похитил у неё мобильный телефон, после чего под угрозой убийством изнасиловал её", — проинформировали в СК.

В отношении Милохова возбуждены уголовные дела по статьям "Разбойное нападение", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Кроме того, следователи заинтересовались обстоятельствами побега подозреваемого из колонии-поселения, где он отбывал наказание за имущественные преступления. Делом о халатности занялся СУ СК России по Ульяновской области.

"Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей по контролю за спецконтингентом сотрудником ФКУ ИК № 3 УФСИН России по Ульяновской области, повлёкшего совершение побега местного жителя 1992 года рождения", — сообщает ведомство.