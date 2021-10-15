В Астрахани задержали беглого заключённого, который изнасиловал школьницу в Волгограде
Буквально вчера 29-летний Дмитрий Милохов успел совершить ещё одно преступление: напал на девушку, подкараулив её у гаражей.
Задержанный Дмитрий Милохов.
Фото © "Новости Волгограда"
В Астрахани задержан 29-летний уроженец Ульяновска Дмитрий Милохов, который подозревается в изнасиловании 15-летней школьницы в Волгограде. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. По информации ведомства, злоумышленник успел совершить похожее преступление и на территории их региона. Буквально вчера он напал на девушку, подкараулив её в малолюдном месте у гаражей.
"14 октября подозреваемый, находясь неподалёку от одного из домов в районе гаражей в Астрахани, угрожая ножом местной жительнице, похитил у неё мобильный телефон, после чего под угрозой убийством изнасиловал её", — проинформировали в СК.
В отношении Милохова возбуждены уголовные дела по статьям "Разбойное нападение", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Кроме того, следователи заинтересовались обстоятельствами побега подозреваемого из колонии-поселения, где он отбывал наказание за имущественные преступления. Делом о халатности занялся СУ СК России по Ульяновской области.
"Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей по контролю за спецконтингентом сотрудником ФКУ ИК № 3 УФСИН России по Ульяновской области, повлёкшего совершение побега местного жителя 1992 года рождения", — сообщает ведомство.
Как ранее сообщал Лайф, Милохов сбежал из колонии в Ульяновске ещё в начале октября, а спустя несколько дней в 800 километрах от этого региона он напал на 15-летнюю жительницу Волгограда по дороге в школу и надругался над ней. Личность подозреваемого установили по результатам экспертиз — на одежде жертвы остался его биологический материал. С того дня Милохова объявили в розыск и распространили на него ориентировки. Злоумышленника искали по татуировкам: на кисти правой руки у него набиты математические знаки, на правом предплечье наколка в виде паука и "крест" на груди.
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