Убившую деда москвичку арестовали до середины декабря
Суд отказал в избрании для неё более мягкой меры пресечения, о которой ходатайствовала сторона защиты.
Фото © Telegram / Московские суды общей юрисдикции
Гагаринский районный суд Москвы избрал меру пресечения для студентки, убившей собственного дедушку. 18-летняя первокурсница мехмата МГУ будет заключена под стражу на два месяца.
"Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы от 15 октября 2021 года удовлетворено ходатайство следствия об избрании <...> меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 00 суток, то есть до 15 декабря 2021 года", — говорится в сообщении суда.
Уточняется, что студентка обвиняется по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ходатайство защиты об избрании более мягкой меры пресечения оставлено без удовлетворения.
Напомним, о произошедшем в одной из квартир на улице Академика Пилюгина в столице правоохранители узнали от позвонивших им местных жителей. Люди сообщили, что им слышны крики и звуки борьбы. На место выехали росгвардейцы, где обнаружили тело пожилого мужчины и молодую девушку рядом. Как выяснилось, между родственниками произошла ссора, в ходе которой внучка схватила кухонный нож и ударила дедушку. Позже она заявила, что мужчина якобы не выпускал её из дома.
Комментариев: 1
Дедушка наверное стадо баранов отдал чтобы она "поступила" в МГУ, а она его бритвой по горлу и в колодец!