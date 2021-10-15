Убившую деда москвичку арестовали до середины декабря

"Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы от 15 октября 2021 года удовлетворено ходатайство следствия об избрании <...> меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 00 суток, то есть до 15 декабря 2021 года" , — говорится в сообщении суда.

Напомним, о произошедшем в одной из квартир на улице Академика Пилюгина в столице правоохранители узнали от позвонивших им местных жителей. Люди сообщили, что им слышны крики и звуки борьбы. На место выехали росгвардейцы, где обнаружили тело пожилого мужчины и молодую девушку рядом. Как выяснилось, между родственниками произошла ссора, в ходе которой внучка схватила кухонный нож и ударила дедушку. Позже она заявила, что мужчина якобы не выпускал её из дома.