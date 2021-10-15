В Москве полицейские поймали "лешего", который пожаловался на склоняющих его к сексу белок

В Москве, в районе Медведково, у сотрудника полиции выдалась необычная смена. За нарушение общественного порядка он задержал мужчину, который представился лешим. Детали произошедшего сержант изложил в рапорте, сообщает телеграм-канал SHOT.

"Гонял белок по парку, кричал на них, что он их хозяин, пытался поймать, просил, чтобы они научили его разговаривать с деревьями. После чего залез на дерево, стал выкрикивать суицидальные мысли, что он наложит на себя руки. При следовании в ОМВД пояснил, что он леший из другого леса и что пришёл в гости к своему коллеге в лесопарковую зону", — рассказал правоохранитель.

Также нарушитель общественного спокойствия рассказал полицейским, что его друг съел волшебных желудей и улетел на метле, а белки в это время стали бросать в него орехи, при этом смеясь и нецензурно выражаясь. После этого глумливые животные якобы предложили мужчине совершить половой акт для рождения кентавра. По его словам, вожак белок считал, что это существо необходимо, так как мир в опасности. Как возникла эта история в голове у "лешего" и было ли назначено ему какое-либо наказание за нарушение правопорядка, пока не известно.