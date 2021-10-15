Минеев разделся догола, чтобы уложиться в вес перед поединком с Исмаиловым
Бой состоится в субботу, 16 октября, в Сочи в рамках турнира AMC Fight Nights 105.
Фото © Instagram / 1yaroslav.stepanov1
Российскому бойцу смешанных единоборств Владимиру Минееву пришлось раздеться догола, чтобы уложиться в рамки среднего веса перед поединком с Магомедом Исмаиловым.
Бой состоится в субботу, 16 октября, в Сочи на "WOW-арене" в рамках турнира промоутерской компании AMC Fight Nights.
В результате вес Исмаилова составил 84 кг, Минеева — 84,4 кг.
В октябре 2018 года бойцы уже выходили в октагон друг против друга. Тот поединок в Москве был признан ничейным.
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