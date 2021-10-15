Минеев разделся догола, чтобы уложиться в вес перед поединком с Исмаиловым

Российскому бойцу смешанных единоборств Владимиру Минееву пришлось раздеться догола, чтобы уложиться в рамки среднего веса перед поединком с Магомедом Исмаиловым.

Бой состоится в субботу, 16 октября, в Сочи на "WOW-арене" в рамках турнира промоутерской компании AMC Fight Nights.

В результате вес Исмаилова составил 84 кг, Минеева — 84,4 кг.