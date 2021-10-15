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Минеев разделся догола, чтобы уложиться в вес перед поединком с Исмаиловым

Бой состоится в субботу, 16 октября, в Сочи в рамках турнира AMC Fight Nights 105.

15 октября, 12:08

Фото © Instagram / 1yaroslav.stepanov1

Российскому бойцу смешанных единоборств Владимиру Минееву пришлось раздеться догола, чтобы уложиться в рамки среднего веса перед поединком с Магомедом Исмаиловым.

Бой состоится в субботу, 16 октября, в Сочи на "WOW-арене" в рамках турнира промоутерской компании AMC Fight Nights.

В результате вес Исмаилова составил 84 кг, Минеева — 84,4 кг.

Жара начинается: Исмаилов согласился на реванш с Минеевым

Жара начинается: Исмаилов согласился на реванш с Минеевым

В октябре 2018 года бойцы уже выходили в октагон друг против друга. Тот поединок в Москве был признан ничейным.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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