Биологи научили антивозрастное лекарство воздействовать только на стареющие клетки

Группа биологов из Университета Лестера улучшила работу препаратов против старения и испытала их на клеточных культурах в лаборатории. Исследование публикует журнал Scientific Scientific Reports.

В 2015 году учёные продемонстрировали, как сенолитические препараты могут влиять на омоложение организма, однако у лекарств были найдены недостатки, которые необходимо было исправить.

"Сенолитики — это новый класс лекарств с большим потенциалом для решения проблемы старения. Однако все они довольно неспецифичны и могут привести к сильным побочным эффектам", — объясняет доктор Сальвадор Макип из Университета Лестера, отмечая, что для решения проблемы учёные разработали лекарства второго поколения — целевые сенолитики, они будут устранять стареющие клетки, не влияя на остальные.

В ходе исследования биологи разработали новое соединение, в котором есть антитела и токсичные для стареющих клеток лекарства. Его уже проверили на клеточных культурах в лаборатории. Оказалось, что "антитело-лекарство" действует как "умная бомба", распознавая стареющие клетки, накачивая их токсичными лекарствами, тем самым исключая из уравнения.

На нестареющие клетки это не повлияло, что свидетельствует о точности и безопасности лечения, а значит, результаты исследования можно назвать успешными, а лечение новыми лекарствами — безопасным. В дальнейшем исследователи намерены провести эксперимент на людях.