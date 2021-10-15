18-летним футболистом сборной России Захаряном заинтересовались "Реал" и "Манчестер Юнайтед"

За сборную он дебютировал 1 сентября: футболист вышел в стартовом составе на отборочный матч ЧМ-2022 с Хорватией.

Услугами 18-летнего полузащитника московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна заинтересовались мадридский "Реал" и "Манчестер Юнайтед". Об этом передаёт "Матч ТВ" со ссылкой на источник в международных спортивных кругах, знакомый с ходом переговоров.

Ранее известный журналист Нобель Арустамян сообщал, что за российским игроком активно следят скауты "Барселоны".

"Уже два-три года слежу за Арсеном. Реальный интерес к нему был от "Манчестер Юнайтед". Другие английские клубы тоже выходили на меня. Также могу подтвердить информацию об интересе со стороны "Барселоны", которая ранее фигурировала в российских СМИ. Добавлю, что Захаряном интересовался и мадридский "Реал" — ещё после его хорошего выступления на одном из турниров в составе молодёжной сборной", — отмечает источник.

Захарян дебютировал в РПЛ в ноябре 2020 года. Всего он провёл за "Динамо" 23 матча, забил пять голов и сделал девять результативных передач. Контракт хавбека с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в девять миллионов евро.