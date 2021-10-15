Вечно молодой: Как Юрий Жирков упрашивал Абрамовича отпустить его в "Спартак" и матерился на тренера Об одном из самых титулованных российских футболистов давно ничего не было слышно. Сейчас он выступает за любительский клуб "Аминьево", но подумывает о возвращении на самый высокий уровень. 15 октября, 12:11 Фото ©ТАСС / Станислав Красильников

В последнее время знаменитый футболист Юрий Жирков пропал с радаров крупнейших СМИ. По окончании прошлого сезона у него завершился контракт с петербургским "Зенитом", и продлить соглашение ему не предложили. Летом игрок вместе со сборной выступал на Евро-2020. В первом же матче против Бельгии он получил травму и больше на поле не выходил. При этом Юрий стал самым возрастным футболистом сборных России и СССР в истории чемпионатов Европы. На день игры с бельгийцами ему было 37 лет 296 дней.

По количеству матчей за сборную России (104) Жирков занимает четвёртое место. Он уступает только Сергею Игнашевичу (126), Игорю Акинфееву (110) и Виктору Онопко (109). В августе футболисту, который за карьеру успел поиграть почти на всех позициях, исполнилось 38 лет. В национальной команде его тепло поздравили, пожелав вечной молодости.

— Желаем Юрию Валентиновичу вечной молодости и побед в жизни и на поле! — говорилось в сообщении команды.

Из-за травмы Жиркову не удалось в летний трансферный период найти себе новую команду в профессиональном футболе. Сейчас он выступает за любительский клуб "Аминьево", но зимой собирается вернуться на самый высокий уровень. На YouTube-канале "Сычёв подкаст и Денис Казанский" игрок рассказал о ближайших планах, а также о любопытнейших моментах своей богатой на события карьеры.

Сумасшедшее предложение "Кубани"

Жирков — уроженец Тамбова. Сначала он из детско-юношеской спортивной школы попал в дубль местного "Спартака", где выступал на первенстве области. В основу команды, игравшей во втором дивизионе, он попал случайно. Его позвали на матч, но футболист лишь в последний момент понял, что ему предстоит выйти на поле, а не просто посидеть на трибуне. За отсутствие спортивной формы тренер его обложил матом.

Первой командой Премьер-лиги для Жиркова могла стать краснодарская "Кубань". По словам футболиста, ему предлагали за переход большую сумму наличными. Таких денег он раньше никогда не видел.

— Мы играли в приставку с другом, и мне сказали: "Не хочешь перейти в команду? Будем играть против "Спартака". Я тогда поверить не мог, что попаду в какую-то команду Премьер-лиги. Достали пачку денег, я увидел и сразу отвернулся. Мне стало плохо. Не видел никогда таких денег — пачка была приличная. Потом переживал, что не взял, — рассказал Жирков.

Абрамович не отпустил в "Спартак"

В итоге в 2004 году спортсмен перешёл из тамбовского "Спартака" в столичный ЦСКА. В составе армейского клуба он стал двукратным чемпионом России, выиграл четыре Кубка и четыре Суперкубка страны, а также Кубок УЕФА. В 2008 году после бронзовой медали на чемпионате Европы Жиркова даже номинировали на "Золотой мяч".

В 2009-м футболист оказался в лондонском "Челси", с которым в ходе первого же сезона под руководством Карло Анчелотти выиграл чемпионат Англии и национальный Кубок. Впрочем, стать стабильным игроком стартового состава у Жиркова на Туманном Альбионе так и не получилось, и его стало тянуть на родину. Россиянин просил отпустить его в "Спартак", который тогда возглавлял Валерий Карпин, но владелец "Челси" Роман Абрамович сделку не одобрил.

— У меня был разговор с Абрамовичем. Я даже помню, что подошёл к нему и сказал: "Отпустите меня в "Спартак". Но они как-то... Мы встречались с Карпиным на Тверской и разговаривали по этому поводу. И потом я уже приезжал и говорил, чтобы меня отпустили. Но не отпустили, — сожалеет игрок.

Конфликт со Слуцким

Совсем недавно Жирков в своём инстаграме поделился роликом, на котором его отчитывает бывший наставник сборной Леонид Слуцкий. При этом специалист не стесняется в выражениях. Всё это происходит в перерыве товарищеского матча против сборной Франции в марте 2016 года в парижском пригороде Сен-Дени. Тогда наша команда уступила со счётом 2:4.

— Ну, Жир, так нельзя, вот как ты играешь — так нельзя. Ты встал сейчас в зону — окей, но зона ж тоже сама мяч не отберёт. В зоне игрок отбирает мяч. Ты просто встал в зону. <...> Ну тебе ж не 18 лет. Я бы понял, если бы 18 лет было, но когда разваливается один из самых опытных игроков — ни в отбор, ни в атаку, как идёт, так и идёт, — говорит Слуцкий на видео.

Видео © Instagram/yuryzhirkov

Вспоминая те времена, Жирков вынужден был констатировать, что со Слуцким у него совсем не сложились отношения. В итоге в состав сборной на Евро-2016 во Франции игрок не попал. Футболист признался, что после памятного конфликта в раздевалке ему хотелось максимально грубо ответить тренеру, но тогда удалось сдержаться.

— Сказал ему, что я не маленький мальчик и всё понимаю — что допускал в первом тайме ошибки в передачах, угловой куда-то запустил, что-то ещё. В перерыве снимали какой-то фильм, было много молодёжи, и тренер тебя все 15 минут отчитывает… Это был тяжёлый момент. Уже тогда хотелось встать и сказать: "Да пошли вы!" Но как-то сдержал себя внутри, — вспоминает игрок.

Обмен "любезностями" с Манчини

С 2016 года Жирков выступал за петербургский "Зенит". С клубом с берегов Невы он выиграл ещё семь трофеев — три чемпионата России, два Кубка страны и два национальных Суперкубка. В сезоне 2017/18 "Зенитом" руководил нынешний тренер золотой сборной Италии Роберто Манчини. В Петербурге ему не удалось добиться успехов, а Жирков откровенно конфликтовал со специалистом. Как-то футболист даже обматерил наставника, за что просидел пять матчей в глухом запасе.

— Были моменты, когда он просто придирался. Подходит как-то и говорит, что я не там стою. Я спросил, где нужно. Он подвинул меня на 15 сантиметров и начал ругаться, называть всякими словами. <...> У нас была схема игры, как двигаться обороне команды, и нужно было делать упражнения на ускорение по итальянской системе. Потом четыре защитника уходят, и выходят те, кто в запасе. Я вышел, побежал, а он снова начал ругаться на итальянском. Я уже и матом на него! — говорит футболист.



Готов поиграть ещё как минимум год

По словам Жиркова, сейчас он уже оправился от травмы, болевые ощущения полностью исчезли. Пока он тренируется по индивидуальной программе, но уже зимой будет открыт для предложений профессиональных клубов. Футболист чувствует в себе силы выступать на самом высоком уровне ещё как минимум год. А потом можно и тренерской деятельностью заняться.

— Пока не знаю, кем буду дальше. На тренера надо ещё идти учиться, но, в принципе, это интересно. Открыть музей интересно, играть в хоккей, теннис. Интересно было бы детей потренировать, — отметил игрок.

На данный момент Жирков входит в число самых титулованных российских футболистов за всю историю. В ходе карьеры он выиграл двадцать титулов в различных турнирах. По этому показателю Юрий уступает только Сергею Игнашевичу, у которого 21 трофей.

В конце лета ходили разговоры, что Жирков вернётся в ЦСКА, но всё это осталось на уровне слухов. Впрочем, нет никаких сомнений, что опытнейший игрок пригодился бы большинству клубов РПЛ. Возможно, он пока не готов играть от звонка до звонка в каждом матче, но на своём любимом левом фланге он даст фору многим и многим гораздо более молодым футболистам.

Авторы Роман Фейгин