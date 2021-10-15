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В Петербурге начались клинические испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс"

Согласно одобренному Минздравом протоколу, исследования будут проведены на 170 пациентах.

15 октября, 12:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева в Санкт-Петербурге в рамках клинических исследований была проведена вакцинация первыми дозами нового препарата "Бетувакс". Об этом сообщили сотрудники Института стволовых клеток человека, которые разрабатывали препарат совместно с компанией "Бетувакс".

"В пятницу, 15 октября, в Санкт-Петербурге в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева первые пациенты получили вакцину от коронавируса "Бетувакс-КоВ-2" в рамках I–II фаз клинических исследований. Согласно одобренному Минздравом протоколу, исследования <...> будут проведены на 170 пациентах", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИСКЧ.

Учёные создали манекен коронавируса при разработке вакцины "Бетувакс"

Учёные создали манекен коронавируса при разработке вакцины "Бетувакс"

Ранее фонд "Сколково" назвал сроки начала клинических исследований вакцины от ковида "Бетувакс". Сообщалось, что участие в них примут порядка 200 пациентов в клинических центрах Санкт-Петербурга и Перми.

Минздрав РФ одобрил проведение клинических испытаний антиковидной вакцины "Бетувакс"

Минздрав РФ одобрил проведение клинических испытаний антиковидной вакцины "Бетувакс"

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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