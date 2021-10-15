В Петербурге начались клинические испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс"

В НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева в Санкт-Петербурге в рамках клинических исследований была проведена вакцинация первыми дозами нового препарата "Бетувакс". Об этом сообщили сотрудники Института стволовых клеток человека, которые разрабатывали препарат совместно с компанией "Бетувакс".

"В пятницу, 15 октября, в Санкт-Петербурге в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева первые пациенты получили вакцину от коронавируса "Бетувакс-КоВ-2" в рамках I–II фаз клинических исследований. Согласно одобренному Минздравом протоколу, исследования <...> будут проведены на 170 пациентах", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ИСКЧ.