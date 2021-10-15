Вирусолог объяснил стрессом более позднее возвращение обоняния к женщинам после ковида

Заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов прокомментировал гипотезу пользователей соцсетей о том, что обоняние у мужчин после коронавируса восстанавливается быстрее, чем у женщин.

По его словам, вирус оказывает абсолютное влияние как на женский организм, так и на мужской. Поэтому такую разницу во времени восстановления запахов специалист может объяснить лишь с точки зрения психологии.

"Женщины намного больше нервничают, чего делать нельзя. Организм и без того ослаблен, а они своим стрессом создают ему дополнительную нагрузку. Вот и мучаются месяцами с паросмией или не чувствуя запахов. А как мужчины реагируют на проблемы с запахами? Да вообще не переживают об этом", — рассказал в беседе с kp.ru Шестопалов, отмечая, что женщинам просто нужно успокоиться, больше отдыхать и дышать свежим воздухом.

А вот доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов к этой версии с гендерным постковидным синдромом относится скептически. Он заявил, что никаких исследований, которые подтверждали бы теорию о том, что обоняние после ковида у мужчин восстанавливается быстрее, не проводилось. Жемчугов посоветовал не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу.