США снимут ограничения на посещение страны для привитых от ковида туристов

С 8 ноября в США будут частично сняты ограничения на пересечение границы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Уточняется, что страну смогут посетить туристы, которые полностью прошли вакцинацию. При этом, какими именно препаратами должны быть привиты приезжие, вероятно, станет известно позже. По данным издания, американские власти официально объявят о соответствующем решении уже сегодня.