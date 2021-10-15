США снимут ограничения на посещение страны для привитых от ковида туристов
По данным СМИ, американские власти официально объявят о соответствующем решении в ближайшее время.
Фото © Pexels
С 8 ноября в США будут частично сняты ограничения на пересечение границы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
Уточняется, что страну смогут посетить туристы, которые полностью прошли вакцинацию. При этом, какими именно препаратами должны быть привиты приезжие, вероятно, станет известно позже. По данным издания, американские власти официально объявят о соответствующем решении уже сегодня.
Ранее стало известно, что Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией, ОАЭ и Египтом. Также власти приняли решение увеличить количество рейсов с рядом других иностранных государств.
Комментариев: 0