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США снимут ограничения на посещение страны для привитых от ковида туристов

По данным СМИ, американские власти официально объявят о соответствующем решении в ближайшее время.

15 октября, 12:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

С 8 ноября в США будут частично сняты ограничения на пересечение границы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Уточняется, что страну смогут посетить туристы, которые полностью прошли вакцинацию. При этом, какими именно препаратами должны быть привиты приезжие, вероятно, станет известно позже. По данным издания, американские власти официально объявят о соответствующем решении уже сегодня.

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Врачи предупредили о росте заболеваемости ковидом после расширения авиасообщения

Ранее стало известно, что Россия снимает ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией, ОАЭ и Египтом. Также власти приняли решение увеличить количество рейсов с рядом других иностранных государств.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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