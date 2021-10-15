Путин провёл встречу с главой фракции партии "Новые люди" Нечаевым

Президент России Владимир Путин пообщался по видеосвязи с главой фракции партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Беседа состоялась в рамках продолжения встреч с лидерами парламентских фракций по итогам выборов в Госдуму.

"Состоялась беседа президента в формате видеоконференции с главой фракции партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Президент был проинформирован о планах работы фракции на предстоящий период. Они также обменялись мнениями о текущей ситуации", — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.