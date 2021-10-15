Путин провёл встречу с главой фракции партии "Новые люди" Нечаевым
Политобъединение впервые представлено в Госдуме. По итогам сентябрьских выборов оно получило 13 мандатов.
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Президент России Владимир Путин пообщался по видеосвязи с главой фракции партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Беседа состоялась в рамках продолжения встреч с лидерами парламентских фракций по итогам выборов в Госдуму.
"Состоялась беседа президента в формате видеоконференции с главой фракции партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Президент был проинформирован о планах работы фракции на предстоящий период. Они также обменялись мнениями о текущей ситуации", — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, что по итогам сентябрьских выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ — 57 мандатов, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — 27, ЛДПР — 21, а "Новые люди" — 13. Кроме того, в Думу прошли по одному представителю от "Родины", "Партии роста", "Гражданской платформы" и пять самовыдвиженцев. 12 октября состоялось первое пленарное заседание Госдумы нового созыва.
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