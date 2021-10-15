В Калмыкии "Пятёрочка" снизила цены на товары после предупреждения ФАС
Как отметили в ведомстве, из-за удалённого расположения сеть там занимает доминирующее положение.
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В Черноземельском районе Калмыкии торговая сеть "Пятёрочка" снизила цены на некоторые продукты в связи с предупреждением Федеральной антимонопольной службы. Об этом говорится в официальном телеграм-канале ведомства.
"После предупреждения УФАС России снижены розничные цены на морковь и белокочанную капусту в магазине "Пятёрочка" в Черноземельском районе, где торговая сеть занимает доминирующее положение", — говорится в сообщении.
Ранее подмосковные "Пятёрочка" и "Магнит" снизили цены после предупреждения ФАС. Так, в магазинах этих сетей снизилась стоимость пшеничной муки, хлеба, курицы и свинины.
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