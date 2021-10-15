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В Калмыкии "Пятёрочка" снизила цены на товары после предупреждения ФАС

Как отметили в ведомстве, из-за удалённого расположения сеть там занимает доминирующее положение.

15 октября, 13:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Черноземельском районе Калмыкии торговая сеть "Пятёрочка" снизила цены на некоторые продукты в связи с предупреждением Федеральной антимонопольной службы. Об этом говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

"После предупреждения УФАС России снижены розничные цены на морковь и белокочанную капусту в магазине "Пятёрочка" в Черноземельском районе, где торговая сеть занимает доминирующее положение", говорится в сообщении.

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Ранее подмосковные "Пятёрочка" и "Магнит" снизили цены после предупреждения ФАС. Так, в магазинах этих сетей снизилась стоимость пшеничной муки, хлеба, курицы и свинины.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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