В Калмыкии "Пятёрочка" снизила цены на товары после предупреждения ФАС

В Черноземельском районе Калмыкии торговая сеть "Пятёрочка" снизила цены на некоторые продукты в связи с предупреждением Федеральной антимонопольной службы. Об этом говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

"После предупреждения УФАС России снижены розничные цены на морковь и белокочанную капусту в магазине "Пятёрочка" в Черноземельском районе, где торговая сеть занимает доминирующее положение", — говорится в сообщении.