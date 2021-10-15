Вирусолог раскрыл реальное число заболевших коронавирусом в Москве
Он объяснил, что большое количество людей сами не знают, что заражены, и именно поэтому в общественных местах так важно носить маску.
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Реальное число заболевших коронавирусом в Москве в 6–8 раз превышает официальные данные, так как у многих болезнь протекает бессимптомно, а некоторые россияне не обращаются за помощью к врачу. Об этом Лайфу рассказал вирусолог, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
"Для этого всех просят носить маску, потому что, если человек сам болеет бессимптомно, он может заразить других. Очень много людей болеет бессимптомно, то есть вообще ничего не чувствует, нет даже маленькой температуры. А даже если чуть-чуть чувствует, то зачем он пойдёт к врачу? Люди сидят дома. Но если бы все сидели... Некоторые ходят и заражают других", — объяснил специалист.
Напомним, за прошедшие сутки в столице был выявлен 6631 новый случай заражения коронавирусом, а в России — 32 196 — это новый максимум за всю пандемию. Кроме того, в стране за сутки зафиксировали 999 смертей из-за коронавируса. Общее число умерших от этой болезни россиян увеличилось до 221 313.
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