Вирусолог раскрыл реальное число заболевших коронавирусом в Москве

Реальное число заболевших коронавирусом в Москве в 6–8 раз превышает официальные данные, так как у многих болезнь протекает бессимптомно, а некоторые россияне не обращаются за помощью к врачу. Об этом Лайфу рассказал вирусолог, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Для этого всех просят носить маску, потому что, если человек сам болеет бессимптомно, он может заразить других. Очень много людей болеет бессимптомно, то есть вообще ничего не чувствует, нет даже маленькой температуры. А даже если чуть-чуть чувствует, то зачем он пойдёт к врачу? Люди сидят дома. Но если бы все сидели... Некоторые ходят и заражают других", — объяснил специалист.