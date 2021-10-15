Магаданцу пришлось отбиваться доской от заигравшегося медведя

Жителю Магадана пришлось отбиваться от молодого медведя, который решил на него напасть. Пострадавший рассказал, что зверь внешне был небольшим и на первый взгляд просто хотел поиграть.

"Я пытался с ним разговаривать. Он больше со мной как игрался просто — и всё. А потом начал кусать сильно. Мне повезло, что лежала доска рядом — я эту доску об голову ему сломал. Не сильно крупный [медведь], я бы не сказал, что он большой", — рассказал молодой человек в беседе с РИА "Новости", уточнив, что зверь укусил его за ногу.

В областном Министерстве природных ресурсов сообщили, что медведя сейчас ищут. Специалисты определят, агрессивен он или нет. Если опасности для людей тот не представляет, хищника загонят в лес, если он всё же опасен — зверя застрелят.