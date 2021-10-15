Вице-премьер Борисов анонсировал начало поставок "Эпиваккороны" в Венесуэлу
Ранее страна получила от России почти четыре миллиона доз вакцины "Спутник V".
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
РФ в ближайшее время планирует начать поставки вакцины "Эпиваккорона" в Венесуэлу. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на российско-венесуэльской комиссии высокого уровня в Москве.
"Венесуэла стала первым зарубежным государством, с которым подписано соглашение о поставке "Эпиваккороны". Мы рассчитываем, что в скором времени перейдём к практической реализации этого проекта", — отметил он.
Борисов напомнил, что с конца 2020 года РФ поставила в Венесуэлу 3 миллиона 860 тысяч доз вакцины "Спутник V". Кроме того, Россия поставляет этому государству препараты от гриппа, а также инсулин. В перспективе рассматривается возможность производства последнего в самой Венесуэле, но с использованием российских технологий.
Напомним, "Эпиваккорона" стала второй зарегистрированной российской вакциной от коронавируса после "Спутника V". Как сообщал Лайф, ранее была раскрыта иммунологическая эффективность этого препарата. Антитела IgG к коронавирусу на 42-й день после прививки "Эпиваккороной" найдены у 79% привитых добровольцев и 11,6% из группы плацебо. Кроме того, 26 августа Минздрав зарегистрировал новейшую антиковидную вакцину "Эпиваккорона-Н". Препарат разработан на основе пептидных антигенов и будет выпускаться в шприц-дозах.
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