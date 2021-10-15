Вице-премьер Борисов анонсировал начало поставок "Эпиваккороны" в Венесуэлу

РФ в ближайшее время планирует начать поставки вакцины "Эпиваккорона" в Венесуэлу. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на российско-венесуэльской комиссии высокого уровня в Москве.

"Венесуэла стала первым зарубежным государством, с которым подписано соглашение о поставке "Эпиваккороны". Мы рассчитываем, что в скором времени перейдём к практической реализации этого проекта", — отметил он.