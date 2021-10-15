Подана заявка на регистрацию антиковидного лекарства "Мир-19"
Препарат, разработанный ФМБА, выпускается в форме ингаляции, поскольку это самый надёжный способ воздействия на SARS-CoV-2.
Фото © Facebook.com / ФМБА России
Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал в Минздрав России документы на регистрацию препарата "Мир-19" для лечения пациентов с коронавирусом. Соответствующая информация опубликована в государственном реестре лекарственных средств.
"Дата регистрации входящего номера — 14 октября 2021 года. Торговое наименование — "Мир-19". Международное непатентованное наименование — синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК)", — сказано в реестре.
Лекарство состоит из двух компонентов — микроРНК компонентов из нескольких нуклеотидов, которые как ключ к замку конгруэнтно подходят к сайту генома вируса, и определённых пептидов, стабилизирующих и увеличивающих продолжительность жизни микроРНК. Этой уникальной технологией владеет всего несколько лабораторий в мире, и российский Национальный институт иммунологии первым достиг лекарственного эффекта.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова в беседе с Лайфом рассказала, что "Мир-19" выпускается в форме ингаляции, поскольку считается, что это самый надёжный способ воздействия на SARS-CoV-2.
Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 32 196 новых случаев коронавируса — это новый максимум за всю пандемию. Больше всего инфицированных — в Москве (+6631 за сутки), Петербурге (+2632), Подмосковье (+2110), Самарской (+791) и Нижегородской (+695) областях. Кроме того, в России за сутки зафиксировали 999 смертей из-за коронавируса. Общее число умерших от этой болезни россиян увеличилось до 221 313.
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