Подана заявка на регистрацию антиковидного лекарства "Мир-19"

Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал в Минздрав России документы на регистрацию препарата "Мир-19" для лечения пациентов с коронавирусом. Соответствующая информация опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

"Дата регистрации входящего номера — 14 октября 2021 года. Торговое наименование — "Мир-19". Международное непатентованное наименование — синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК)", — сказано в реестре.

Лекарство состоит из двух компонентов — микроРНК компонентов из нескольких нуклеотидов, которые как ключ к замку конгруэнтно подходят к сайту генома вируса, и определённых пептидов, стабилизирующих и увеличивающих продолжительность жизни микроРНК. Этой уникальной технологией владеет всего несколько лабораторий в мире, и российский Национальный институт иммунологии первым достиг лекарственного эффекта.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова в беседе с Лайфом рассказала, что "Мир-19" выпускается в форме ингаляции, поскольку считается, что это самый надёжный способ воздействия на SARS-CoV-2.