Минобороны РФ вызвало военного атташе США из-за эсминца-нарушителя в Японском море
Российская сторона возмущена непрофессионализмом американских моряков, грубо нарушивших правила предупреждения столкновения судов и положения соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Минобороны России вызвало американского военного атташе, чтобы указать ему на непрофессиональные действия экипажа эсминца ВМС США "Чейфи" (Chafee, DDG 90), который в пятницу попытался пересечь российскую границу в Японском море. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.
"Представителю Вооружённых сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что российская сторона возмущена непрофессионализмом американских моряков, грубо нарушивших правила предупреждения столкновения судов и положения действующего Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море.
Опасное сближение: Минобороны показало видео с американским эсминцем-нарушителем вблизи Владивостока
Ранее Лайф публиковал видео с американским эсминцем-нарушителем вблизи Владивостока. Вместо того чтобы изменить курс и скорость, экипаж поднял флаги расцвечивания и приготовился к взлёту с палубы вертолёта. Пресечь действия нарушителя был готов большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц". Убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения, американский эсминец отвернул от госграницы, когда до "Адмирала Трибуца" оставалось менее 60 метров.
В Госдуме ранее назвали заход американского эсминца проверкой российских границ на прочность. Там также допустили, что иностранные моряки могли просто ошибиться, но уровень современной техники во многом это исключает. А вот политолог Леонид Савин в беседе с Лайфом счёл инцидент с эсминцем "обычной провокацией". По мнению эксперта, подобных случаев может стать больше, если не пресекать их достаточно жёстко.
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