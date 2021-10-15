Минобороны РФ вызвало военного атташе США из-за эсминца-нарушителя в Японском море

Минобороны России вызвало американского военного атташе, чтобы указать ему на непрофессиональные действия экипажа эсминца ВМС США "Чейфи" (Chafee, DDG 90), который в пятницу попытался пересечь российскую границу в Японском море. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

"Представителю Вооружённых сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российская сторона возмущена непрофессионализмом американских моряков, грубо нарушивших правила предупреждения столкновения судов и положения действующего Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море.

Ранее Лайф публиковал видео с американским эсминцем-нарушителем вблизи Владивостока. Вместо того чтобы изменить курс и скорость, экипаж поднял флаги расцвечивания и приготовился к взлёту с палубы вертолёта. Пресечь действия нарушителя был готов большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц". Убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения, американский эсминец отвернул от госграницы, когда до "Адмирала Трибуца" оставалось менее 60 метров.