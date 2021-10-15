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В одном из районов Екатеринбурга ввели режим ЧС из-за горящего торфяника

Ранее в администрации города призвали жителей не открывать окна и при наличии контактных линз заменить их на очки из-за смога.

15 октября, 16:15
<p>Фото © <a href="https://xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/85618-vnimanie!-v-solnechnom-mikrorayone-vvoditsya-rezhim-chrezvychaynoy-situatsii" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Екатеринбург.рф</a></p>

Фото © Екатеринбург.рф

В микрорайоне Солнечный, который ранее превратился в Сайлент Хилл из-за плотного смога, введён режим ЧС локального характера. Об этом сообщается на официальном портале администрации Екатеринбурга.

"Администрация города Екатеринбурга выпустила постановление о введении с 15 октября 2021 года режима чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера на территории, прилегающей к Солнечному микрорайону в районе горения торфа", — говорится в сообщении.

Уточняется, что глава администрации Чкаловского района Евгений Шипицын назначен ответственным за ликвидацию ЧС. В частности, он будет заниматься осуществлением плана мероприятий по минимизации последствий ландшафтного пожара.

Эксперт объяснил, в чём заключается опасность смога от торфяников

Эксперт объяснил, в чём заключается опасность смога от торфяников

Напомним, 14 октября микрорайон Солнечный в Екатеринбурге накрыл очень плотный туман. Солнечный стал похож на затянутый дымкой город Сайлент Хилл из одноимённого фильма ужасов. В единой диспетчерской службе даже завели разговор о возможной эвакуации людей — настолько непроходимая завеса стояла на улицах. Люди также жаловались на резкий запах. Власти призвали сохранять спокойствие — туман на улицах возник из-за горящих торфяников. Позднее МЧС показало те самые торфяники. А жителей Екатеринбурга попросили не открывать окна и снять линзы из-за смога.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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