В одном из районов Екатеринбурга ввели режим ЧС из-за горящего торфяника
Ранее в администрации города призвали жителей не открывать окна и при наличии контактных линз заменить их на очки из-за смога.
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В микрорайоне Солнечный, который ранее превратился в Сайлент Хилл из-за плотного смога, введён режим ЧС локального характера. Об этом сообщается на официальном портале администрации Екатеринбурга.
"Администрация города Екатеринбурга выпустила постановление о введении с 15 октября 2021 года режима чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера на территории, прилегающей к Солнечному микрорайону в районе горения торфа", — говорится в сообщении.
Уточняется, что глава администрации Чкаловского района Евгений Шипицын назначен ответственным за ликвидацию ЧС. В частности, он будет заниматься осуществлением плана мероприятий по минимизации последствий ландшафтного пожара.
Напомним, 14 октября микрорайон Солнечный в Екатеринбурге накрыл очень плотный туман. Солнечный стал похож на затянутый дымкой город Сайлент Хилл из одноимённого фильма ужасов. В единой диспетчерской службе даже завели разговор о возможной эвакуации людей — настолько непроходимая завеса стояла на улицах. Люди также жаловались на резкий запах. Власти призвали сохранять спокойствие — туман на улицах возник из-за горящих торфяников. Позднее МЧС показало те самые торфяники. А жителей Екатеринбурга попросили не открывать окна и снять линзы из-за смога.
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