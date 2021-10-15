В одном из районов Екатеринбурга ввели режим ЧС из-за горящего торфяника

В микрорайоне Солнечный, который ранее превратился в Сайлент Хилл из-за плотного смога, введён режим ЧС локального характера. Об этом сообщается на официальном портале администрации Екатеринбурга.

"Администрация города Екатеринбурга выпустила постановление о введении с 15 октября 2021 года режима чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера на территории, прилегающей к Солнечному микрорайону в районе горения торфа", — говорится в сообщении.

Уточняется, что глава администрации Чкаловского района Евгений Шипицын назначен ответственным за ликвидацию ЧС. В частности, он будет заниматься осуществлением плана мероприятий по минимизации последствий ландшафтного пожара.