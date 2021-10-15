Фигурист Алиев занял второе место на турнире в Будапеште

Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл серебряную медаль на международном турнире серии "Челленджер" в Венгрии. Соревнования Budapest Trophy проходят на льду "Вашаш-арены" в Будапеште.

Действующий чемпион Европы россиянин Дмитрий Алиев показал в короткой программе лишь пятый результат, но в сумме двух прокатов смог подняться на вторую позицию. В общей сложности он получил от арбитров 230,63 балла.

Победу одержал Маттео Риццо из Италии (234,40 балла). Тройку призёров замкнул другой представитель России, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин (226,81), который накануне выиграл короткую программу.