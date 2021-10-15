Фигурист Алиев занял второе место на турнире в Будапеште
У женщин Россию на соревнованиях в Венгрии представят Анна Щербакова, Софья Самодурова и Майя Хромых.
Фото © Instagram / dmitry_aliev
Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл серебряную медаль на международном турнире серии "Челленджер" в Венгрии. Соревнования Budapest Trophy проходят на льду "Вашаш-арены" в Будапеште.
Действующий чемпион Европы россиянин Дмитрий Алиев показал в короткой программе лишь пятый результат, но в сумме двух прокатов смог подняться на вторую позицию. В общей сложности он получил от арбитров 230,63 балла.
Победу одержал Маттео Риццо из Италии (234,40 балла). Тройку призёров замкнул другой представитель России, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин (226,81), который накануне выиграл короткую программу.
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У женщин Россию на соревнованиях в Венгрии представят действующая чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова, а также Майя Хромых, занявшая на последнем первенстве страны пятое место. Короткую программу они исполнят в субботу, 16 октября.
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