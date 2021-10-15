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"Провокационный вброс": В "Ахмате" опровергли информацию о возможной отставке Талалаева с поста главного тренера

Ранее сообщалось, что у наставника возник конфликт с одним из руководителей клуба, которого он попросил покинуть поле во время тренировки.

15 октября, 14:19
<p>Фото © ФК "Ахмат"</p>

Фото © ФК "Ахмат"

В грозненском "Ахмате" опровергли информацию о конфликте главного тренера Андрея Талалаева с руководством клуба и возможной отставке. Об этом сообщает "Чемпионат".

Ранее СМИ передавали, что у Талалаева возник конфликт с одним из руководителей чеченского клуба, которого он попросил покинуть поле во время тренировки.

"Провокационный вброс не соответствует действительности. Кто-то специально спровоцировал перед игрой. Матч с "Химками" не влияет на будущее Талалаева. Конфликта никакого нет", — заявил генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

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Талалаев возглавляет грозненский клуб с июля 2020 года. В текущей таблице чемпионата России "Ахмат" с 12 очками после десяти матчей занимает 11-е место. В воскресенье, 17 октября, команда в очередном туре сыграет на выезде с подмосковными "Химками".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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