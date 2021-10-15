В грозненском "Ахмате" опровергли информацию о конфликте главного тренера Андрея Талалаева с руководством клуба и возможной отставке. Об этом сообщает "Чемпионат".

Ранее СМИ передавали, что у Талалаева возник конфликт с одним из руководителей чеченского клуба, которого он попросил покинуть поле во время тренировки.

"Провокационный вброс не соответствует действительности. Кто-то специально спровоцировал перед игрой. Матч с "Химками" не влияет на будущее Талалаева. Конфликта никакого нет", — заявил генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.