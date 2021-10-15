"ПК Транспортные системы" может стать новым поставщиком электробусов в Москву

Российский разработчик и производитель современного городского электрического транспорта ООО "ПК Транспортные системы", близкий к "Трансмашхолдингу", может стать новым поставщиком электробусов в Москву. Сейчас предприятие завершает процедуру сертификации собственного сочленённого электробуса увеличенной вместимости.

"Это абсолютно новый продукт, который мы готовы предложить протестировать Москве, если будет соответствующий запрос. Мы уже много лет поставляем в столицу наши современные, надёжные и комфортабельные трамваи. Мы будем только рады, если Москве приглянется и наш новый электробус", — прокомментировал президент "ПК Транспортные системы" Феликс Винокур.

Новинка предприятия, о которой идёт речь, — это сочленённый двухсекционный электробус 6245 с ночной зарядкой. Он снабжён электрической климатической системой, в то время как во многих других электробусах используют дизельные печки. Повысить пассажировместимость машины за счёт снижения её веса поможет жидкостная система охлаждения, а увеличить пространство в салонах поможет новая технология — электропортальный мост. Всего в салоне сможет разместиться до 150 человек, и всем будет комфортно: низкопольность и широкие дверные проёмы обеспечат высокую скорость пассажирообмена на остановочных пунктах и удобство для маломобильных пассажиров и мам с колясками.

"Тяговые аккумуляторные батареи с крышевым размещением будут снабжены электрической системой термостатирования и обеспечат пробег от 200 до 250 километров. Зарядка аккумуляторов будет производиться в ночное время в течение 4-6 часов. Для их удобства будут предусмотрены USB-разъемы, современные мультимедийные комплексы и передовые системы климат-контроля", — рассказывают разработчики.