Tinder запустил функцию для поиска партнёра на свадьбу
Приложение для знакомств сделало коллаборацию со свадебным агентством WeddingWire, чтобы помочь одиноким гостям найти пару на посещение торжественного бракосочетания.
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Создатели приложения Tinder запустили функцию Plus One, которая поможет найти компаньона для посещения свадебного торжества. Пользователи смогут указать, что ищут партнёра для совместного визита на свадьбу или что сами хотят стать этим партнёром. Об этом сообщается в блоге компании.
Партнёром функции Plus One выступило свадебное агентство WeddingWire. По данным ведущего ресурса по планированию свадеб, в 2021–2022 годах количество свадебных мероприятий увеличится на 20% по сравнению с обычным сезоном до пандемии. Однако не у всех приглашённых гостей есть человечек, с которым можно сходить на торжество.
Компания заявила о бонусах для первых ста пользователей новой функции. По данным Tinder, гости тратят на свадьбы и подарки примерно 460 долларов. Компания поможет новым одиноким пользователям покрыть расходы на посещение торжества.
Ранее Лайф писал о том, сколько зарабатывают на знакомствах владельцы дейтинговых сервисов Tinder, Mamba и Badoo.
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