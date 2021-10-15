ЛНР заморозила переговоры с Киевом до возвращения похищенного офицера СЦКК

Представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко заявил, что республика отозвала гарантии безопасности, данные ранее Киеву, до возвращения задержанного Андрея Косяка. Пост с соответствующим заявлением опубликован в телеграм-канале представительства ЛНР в СЦКК.

"Было поставлено условие украинской стороне — пока не будет освобождён наблюдатель СЦКК, мы отзываем все данные ранее гарантии безопасности по выполнению работ на линии соприкосновения", — заявил Филипоненко.

Как сообщал Лайф, о том, что украинские силовики взяли в плен сотрудника СЦКК, стало известно 13 октября. Офицера остановили в районе пункта пропуска Первомайск — Золотое и увезли в неизвестном направлении. Власти ЛНР утверждают, что у задержанного были все соответствующие документы и нашивки представителя СЦКК. Кроме того, он был безоружен. Позднее ЛНР призвала международных наблюдателей повлиять на Киев для возврата похищенного представителя. Там отметили, что на фоне произошедших событий ОБСЕ попросту бездействует, бросив человека на произвол судьбы.