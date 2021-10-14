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Зеленский встретился с украинскими военными на линии соприкосновения в Донбассе

Лидер Незалежной ознакомился с особенностями применения противодронового ружья.

14 октября, 20:51
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-vidvidav-peredovi-poziciyi-ukrayinskih-vijskovih-n-71101" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции силовиков в зоне военной операции в Донбассе и осмотрел условия несения ими службы. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

"Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения операции объединённых сил. Глава государства заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения противодронового ружья. Зеленский также пообщался с военнослужащими и осмотрел условия несения службы", — информирует Офис Президента Украины.

Ранее пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров заявил, что Зеленский начал двухдневную рабочую поездку в Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, где посетит ряд объектов на линии соприкосновения на границе с ДНР и ЛНР. Лидера Незалежной сопровождают послы стран G7.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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