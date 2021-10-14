Зеленский встретился с украинскими военными на линии соприкосновения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции силовиков в зоне военной операции в Донбассе и осмотрел условия несения ими службы. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

"Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения операции объединённых сил. Глава государства заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения противодронового ружья. Зеленский также пообщался с военнослужащими и осмотрел условия несения службы", — информирует Офис Президента Украины.