Зеленский встретился с украинскими военными на линии соприкосновения в Донбассе
Лидер Незалежной ознакомился с особенностями применения противодронового ружья.
Фото © Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции силовиков в зоне военной операции в Донбассе и осмотрел условия несения ими службы. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
"Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения операции объединённых сил. Глава государства заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения противодронового ружья. Зеленский также пообщался с военнослужащими и осмотрел условия несения службы", — информирует Офис Президента Украины.
Ранее пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров заявил, что Зеленский начал двухдневную рабочую поездку в Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, где посетит ряд объектов на линии соприкосновения на границе с ДНР и ЛНР. Лидера Незалежной сопровождают послы стран G7.
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