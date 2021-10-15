В Госдуме назвали заход американского эсминца проверкой российских границ на прочность
Там также допустили, что иностранные моряки могли просто ошибиться, но уровень современной техники во многом это исключает.
Кадр из видео © Минобороны РФ
Инциденты, такие как сегодняшний с эсминцем ВМС США "Чейфи" (Chafee, DDG 90), который попытался пересечь российскую границу в Японском море, бывают в двух случаях. Во-первых, это может быть проверкой пограничных систем РФ, их как бы "пробуют на зуб". А во-вторых, моряки могли просто случайно оказаться в зоне пересечения границы. Об этом Лайфу рассказал депутат Государственной думы Олег Морозов.
"Я не знаю, что было в данном случае, но при современных технических средствах предположить ошибку, конечно, очень сложно. Скорее всего, мы имеем очередной пример того, когда проверяют на прочность наши границы, наши технологические возможности. В очередной раз мы дадим понять американцам, что в этом плане у нас всё в порядке", — сказал парламентарий.
Морозов добавил, что такого рода действия на море могут привести к плохим последствиям. Нормы международного права позволяют применять силу в таких случаях. Тогда это может кончиться плачевно для нарушителя. Парламентарий отметил, что "играть такими штучками небезопасно".
"Мы потребуем объяснения, почему это было сделано, что произошло. Наверное, нам будут объяснять, что это была ошибка или ещё что-то. Надо разобраться, но без внимания мы этот инцидент не оставим", — подытожил депутат.
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Ещё один резонансный инцидент с иностранными кораблями произошёл 23 июня: британский эсминец Defender нарушил границу РФ у берегов Крыма, после чего российский военный корабль и бомбардировщик Су-24М открыли предупредительный огонь. В Минобороны Британии заявили, что Defender двигался в территориальных водах Украины, а экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си в подтверждение версии России опубликовал видео инцидента с борта корабля. Президент Владимир Путин назвал заход Defender в территориальные воды России провокацией, которая проводилась вместе с США.
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