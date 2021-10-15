В Госдуме назвали заход американского эсминца проверкой российских границ на прочность

Инциденты, такие как сегодняшний с эсминцем ВМС США "Чейфи" (Chafee, DDG 90), который попытался пересечь российскую границу в Японском море, бывают в двух случаях. Во-первых, это может быть проверкой пограничных систем РФ, их как бы "пробуют на зуб". А во-вторых, моряки могли просто случайно оказаться в зоне пересечения границы. Об этом Лайфу рассказал депутат Государственной думы Олег Морозов.

"Я не знаю, что было в данном случае, но при современных технических средствах предположить ошибку, конечно, очень сложно. Скорее всего, мы имеем очередной пример того, когда проверяют на прочность наши границы, наши технологические возможности. В очередной раз мы дадим понять американцам, что в этом плане у нас всё в порядке", — сказал парламентарий.

Морозов добавил, что такого рода действия на море могут привести к плохим последствиям. Нормы международного права позволяют применять силу в таких случаях. Тогда это может кончиться плачевно для нарушителя. Парламентарий отметил, что "играть такими штучками небезопасно".