Эсминец ВМС США попытался пересечь границу РФ в Японском море

Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Инцидент произошёл 15 октября вблизи Владивостока. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня, 15 октября, около 17:00 по местному времени эсминец Chafee ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы", — заявили в ведомстве.

Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота РФ предупредил иностранное судно о недопустимости подобных действий. Также он уведомил эсминец о том, что данный район закрыт для судоходства в связи с проведением артиллерийских стрельб в рамках учений "Морское взаимодействие – 2021". Однако после предупреждения Chafee вместо изменения курса поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, и "предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого".

Убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения, американский эсминец отвернул на обратный курс от госграницы РФ. До "Адмирала Трибуца" оставалось менее 60 метров.