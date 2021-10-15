Эсминец ВМС США попытался пересечь границу РФ в Японском море
Российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал от судна изменить курс.
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Американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Инцидент произошёл 15 октября вблизи Владивостока. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня, 15 октября, около 17:00 по местному времени эсминец Chafee ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы", — заявили в ведомстве.
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота РФ предупредил иностранное судно о недопустимости подобных действий. Также он уведомил эсминец о том, что данный район закрыт для судоходства в связи с проведением артиллерийских стрельб в рамках учений "Морское взаимодействие – 2021". Однако после предупреждения Chafee вместо изменения курса поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, и "предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого".
Убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения, американский эсминец отвернул на обратный курс от госграницы РФ. До "Адмирала Трибуца" оставалось менее 60 метров.
В Минобороны расценивают действие экипажа Chafee как грубое нарушение международных правил.
Ещё один резонансный инцидент с иностранными кораблями произошёл 23 июня: британский эсминец Defender нарушил границу РФ у берегов Крыма, после чего российский военный корабль и бомбардировщик Су-24М открыли предупредительный огонь. В Минобороны Британии заявили, что Defender двигался в территориальных водах Украины, а экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си в подтверждение версии России опубликовал видео инцидента с борта корабля. Президент Владимир Путин назвал заход Defender в территориальные воды России провокацией, которая проводилась вместе с США.
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