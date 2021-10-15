Минобороны показало видео с американским эсминцем-нарушителем вблизи Владивостока

Минобороны показало видео с эсминцем ВМС США "Чейфи" (Chafee, DDG 90) , который попытался пересечь российскую границу в Японском море. На кадрах видно, что получивший предупреждение американский военный корабль поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости.

Пресечь действия нарушителя был готов большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц". Убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения, американский эсминец отвернул от госграницы, когда до "Адмирала Трибуца" оставалось менее 60 метров. Как ранее сообщал Лайф, в Минобороны расценивают действия экипажа из США как грубое нарушение международных правил.