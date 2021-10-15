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Минобороны показало видео с американским эсминцем-нарушителем вблизи Владивостока

Вместо того чтобы изменить курс и скорость, экипаж поднял флаги расцвечивания и приготовил к взлёту с палубы вертолёт.

15 октября, 14:08

Видео с американским эсминцем-нарушителем вблизи Владивостока © Минобороны РФ

Минобороны показало видео с эсминцем ВМС США "Чейфи" (Chafee, DDG 90) , который попытался пересечь российскую границу в Японском море. На кадрах видно, что получивший предупреждение американский военный корабль поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости.

Пресечь действия нарушителя был готов большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц". Убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения, американский эсминец отвернул от госграницы, когда до "Адмирала Трибуца" оставалось менее 60 метров. Как ранее сообщал Лайф, в Минобороны расценивают действия экипажа из США как грубое нарушение международных правил.

Эсминец ВМС США попытался пересечь границу РФ в Японском море

Эсминец ВМС США попытался пересечь границу РФ в Японском море

Ранее Лайф рассказывал, что российский МиГ-31 сопроводил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Отмечается, что нарушения государственной границы России допущено не было. А спустя несколько дней Япония выразила России протест из-за инцидента на воздушной границе. По версии Токио, российский самолёт якобы дважды вторгался в чужое пространство у северного острова Хоккайдо.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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